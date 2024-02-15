Флагманы Samsung впервые обошли iPhone по удовлетворенности покупателей

Флагманы Samsung впервые обошли iPhone по удовлетворённости покупателей
Согласно недавно опубликованному опросу, Samsung превзошла конкурента Apple по уровню удовлетворенности клиентов. Отчёт PerfectRec, основанный на отзывах пользователей Google, показал, что 91% пользователей оценили базовую модель Galaxy S24 в пять звезд, а 88% пользователей такую оценку поставили Galaxy S24 Ultra и 77% отдали наивысший балл Galaxy S24+.
PerfectRec измерил индекс удовлетворенности на основе процента рецензентов, которые поставили продукту пять звезд по пятизвездочной шкале. Эти показатели удовлетворенности клиентов намного выше, чем у любого предыдущего поколения телефонов Samsung Galaxy S.
В то время как пользователи iPhone Pro Max обычно более довольны своей покупкой, на этот раз остались менее удовлетворены. Результаты удовлетворённости следующие:
- iPhone 15 – 76%;
- iPhone 15 Plus – 77%;
- iPhone 15 Pro Max – 74%.
Общий уровень удовлетворенности моделями Galaxy S24 превысил показатели серии iPhone 15. Это первый раз, когда уровень удовлетворенности пользователей серии Galaxy S превзошел уровень удовлетворенности клиентов iPhone.
Согласно PerfectRec, за последние пять лет iPhone – от iPhone 11, выпущенного в 2019 году, до iPhone 14, выпущенного в 2023 году, – получил оценки от 77% до 84%. Рейтинги серии Galaxy за тот же период (от Galaxy S20 до Galaxy S23) составляли всего от 61% до 75%.