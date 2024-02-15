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Флагманы Samsung впервые обошли iPhone по удовлетворённости покупателей

Согласно недавно опубликованному опросу, Samsung превзошла конкурента Apple по уровню удовлетворенности клиентов. Отчёт PerfectRec, основанный на отзывах пользователей Google, показал, что 91% пользователей оценили базовую модель Galaxy S24 в пять звезд, а 88% пользователей такую оценку поставили Galaxy S24 Ultra и 77% отдали наивысший балл Galaxy S24+.

Флагманы Samsung впервые обошли iPhone по удовлетворенности покупателей
© MobiDevices

PerfectRec измерил индекс удовлетворенности на основе процента рецензентов, которые поставили продукту пять звезд по пятизвездочной шкале. Эти показатели удовлетворенности клиентов намного выше, чем у любого предыдущего поколения телефонов Samsung Galaxy S.

В то время как пользователи iPhone Pro Max обычно более довольны своей покупкой, на этот раз остались менее удовлетворены. Результаты удовлетворённости следующие:

  • iPhone 15 – 76%;
  • iPhone 15 Plus – 77%;
  • iPhone 15 Pro Max – 74%.

Общий уровень удовлетворенности моделями Galaxy S24 превысил показатели серии iPhone 15. Это первый раз, когда уровень удовлетворенности пользователей серии Galaxy S превзошел уровень удовлетворенности клиентов iPhone.

Согласно PerfectRec, за последние пять лет iPhone – от iPhone 11, выпущенного в 2019 году, до iPhone 14, выпущенного в 2023 году, – получил оценки от 77% до 84%. Рейтинги серии Galaxy за тот же период (от Galaxy S20 до Galaxy S23) составляли всего от 61% до 75%.

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