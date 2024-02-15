Один из создателей iPhone ушел из Apple

Из компании Apple ушел промышленный дизайнер Барт Андре, причастный к созданию многих гаджетов бренда. Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации обозревателя Марка Гурмана, Андре присоединился к команде Apple в 1992 году, когда подразделение дизайнеров возглавлял Джонни Айв. Под руководством Стива Джобса специалист работал над многими продуктами — его считают одним из создателей iPhone и различных версий компьютеров Mac.

«Его след в продуктах Apple неизгладим — я вижу его каждый день в деталях», — рассказал Bloomberg бывший инженер Apple Кристофер Стрингер.

Спустя более чем 30 лет с момента трудоустройства в компании старейший дизайнер американского IT-гиганта уйдет на пенсию.

По словам Марка Гурмана, таким образом, в Apple почти не осталось специалистов, работавших вместе с Джонни Айвом. Сейчас отдел дизайна курирует главный операционный директор корпорации Джефф Уильямс. По информации Гурмана, часть сотрудников недовольна тем, что за направление отвечает человек, который не разбирается в вопросе.