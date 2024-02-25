Как ученые вычисляют возраст динозавров?

Динозавры оставили после себя большие залежи информации в виде окаменелостей. Мы знаем, чем они питались и как они защищались от хищников, но как ученые посчитали возраст древних рептилий? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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По сути, продолжительность жизни динозавров можно прикинуть благодаря «кольцам» внутри окаменелых останков. Да, это почти такие же кольца, что можно найти в разрезе деревьев, однако ученые обнаружили их в ископаемых сравнительно недавно. Открытие помогло выяснить, что большинство не-пернатых динозавров жило не так уж долго, несмотря на свои порой огромные размеры.

Например, тираннозавр Сью, чьи кости выставлены в Филдовском музее естественной истории, погибла в возрасте 28 лет. Тем временем, травоядные утконосые динозавры, судя по кольцам, жили максимум один или два десятка лет. Подобные цифры первое время удивляли палеонтологов, т.к. большинство людей ассоциирует больших животных с большим возрастом. Если взять, скажем, современных животных, то африканские слоны Loxodonta Africana, самые большие наземные животные на планете, живут до 70 лет. Полярные гренландские киты — вообще до 200.

Но динозавры — другой разговор. Тонкий срез кости динозавра обладает серией параллельных линий, созданных внешним ростом костной ткани. Каждый год на кости появляется новая линия, благодаря чему мы и можем посчитать возраст динозавра. Но этот метод имеет свои недостатки. Костная полость, камера внутри кости, отвечающая за производство костного мозга, постепенно «вытесняет» ранние кольца по мере роста. Кроме того, тип кости также влияет на точность подсчетов: некоторые ископаемые подходят для этой цели лучше, чем другие.