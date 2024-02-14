На улицы Петербурга могут выпустить роботов-дворников вслед за Москвой

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по ЖКХ Евгений Разумишкин допустил, что на улицы Северной столицы могут выпустить роботов-дворников по примеру Москвы. Его слова приводит «Мойка78». Он отметил, что сначала необходимо понаблюдать за экспериментом, который проводится в столице.

«Поэтому мы посмотрим за ее опытом, коллеги, безусловно. Всегда самое хорошее мы должны перенимать, не стесняться этого делать», — сказал Разумишкин.

Он напомнил, что роботы-дворники являются российской разработкой.

О запуске десяти роботов-уборщиков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время данные машины участвуют в эксперименте по регулярной уборке территорий.

До этого стало известно, что в 2023 году россияне купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников, чем годом ранее.

Речь идет о недорогих устройствах в ценовом диапазоне 2-5 тыс. руб., которые представляют собой игрушечных питомцев или колесных роботов с микрофоном, видеокамерой и голосовым управлением. Многие покупают их для развлечения детей.