Модный средневековый символ раскопали в Польше

В Польше при проведении археологических работ на территории средневекового портового подъемного крана был обнаружен редкий артефакт, который, как выяснили эксперты, представлял собой модный по тем временам символ любви и верности.

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Как сообщает Nauka w Polsce, находка была сделана в Жураве - так называется подъемный кран, построенный в средние века в порту города Гданьска. Его также называют Гданьским краном, это одна из местных достопримечательностей. Объект готовится к реконструкции, поэтому его обследовали археологи.

В ходе работ они нашли любопытный значок, изготовленный в виде горлицы. Под силуэтом птицы имеется пояс с латинской надписью "Amor Vincit Omnia", что означает "Любовь побеждает все".

"На спине горлицы видны следы двух отдельных ушек, с помощью которых значок вешали на цепочку или прикрепляли к одежде", - говорит Лукаш Григель из Национального морского музея в Гданьске.

Из письменных источников известно, что средневековые жители Гданьска активно использовали подобные артефакты.

"Мода на любовные значки пришла в Гданьск из Западной Европы, о чем свидетельствует значительное количество таких подвесок, обнаруженных в городах Нидерландов и Англии XIV-XV веков", - рассказывает директор Национального морского музея в Гданьске Роберт Домрзал.

В свою очередь Анна Рембиш-Любеевска, археолог из Национального морского музея, пояснила, что во многих культурных традициях горлица является символом верности и вечной любви. Эти дикие голуби часто образуют постоянные пары.

"Их преданность и забота о партнере и потомстве делают их идеальным символом любви и семьи", - считает Рембиш-Любеевска.