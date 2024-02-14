Нейросеть Сбера начала искать стажировку на помощника врача

Нейросетевая модель Сбера GigaChat, успешно сдавшая экзамен в Институте медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова по направлению «Лечебное дело», стала искать стажировку. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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Отмечается, что GigaChat опубликовал свое резюме на рекрутинговом сайте «Работа.ру».

Как уточнили в Сбере, нейросеть сама сгенерировала текст резюме. В нем отмечается, что опыт работы кандидата составляет один год. Кроме того, GigaChat указал, что знает анатомию, физиологию и патологию человека, а также умеет проводить диагностику заболеваний.

«Среди личных качеств нейросеть отметила ответственность, стрессоустойчивость, высокую скорость обработки данных, умение работать в команде», — говорится в сообщении.

Напомним, нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен высшего медучреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Таким образом модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.