Борисов рассказал, что нужно для создания российского SpaceX

Российский аналог американской компании SpaceX (частной корпорации, которая работает на рынке космических услуг) появится в том случае, если для этого будут созданы необходимые условия, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РБК.

В 2023 году Борисов сообщил, что Россия к 2030 году может откатиться на 7 место на мировом рынке космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда [в космическую сферу] не пойдет — это реалии жизни», — отметил глава госкорпорации.

По его мнению, ситуацию может исправить активизация сотрудничества с частными компаниями в ближайшие годы, в частности, с «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440».