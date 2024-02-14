$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Борисов рассказал, что нужно для создания российского SpaceX

Российский аналог американской компании SpaceX (частной корпорации, которая работает на рынке космических услуг) появится в том случае, если для этого будут созданы необходимые условия, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом пишет РБК.

В 2023 году Борисов сообщил, что Россия к 2030 году может откатиться на 7 место на мировом рынке космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок.

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда [в космическую сферу] не пойдет — это реалии жизни», — отметил глава госкорпорации.

По его мнению, ситуацию может исправить активизация сотрудничества с частными компаниями в ближайшие годы, в частности, с «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440».

SpaceX запустила ракету с двумя разведывательными спутниками Германии

Борисов уточнил, что эти фирмы готовы создавать космические аппараты при гарантии выкупа их услуг.

Наука и техника
Видео
Юрий Борисов
SpaceX
Роскосмос
4
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости