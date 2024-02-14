В России создадут отраслевой клуб по ИИ в здравоохранении

В рамках сессии Сбера «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» в рамках Форума будущих технологий стало известно о запуске в России нового отраслевого клуба Альянса в сфере ИИ.

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Как отметил Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка, в рамках отраслевого клуба может осуществляться эффективный диалог между органами государственной власти, разработчиками AI-решений в медицине, крупными клиниками и научно-исследовательскими центрами, происходить обмен опытом, оценка клинических, экономических и социальных эффектов внедрения AI -решений. Инициатива в перспективе сможет предоставлять доступ к отраслевой экспертизе по вопросам развития AI, обеспечить диалог и совместное формирование позиций по вопросам этики AI в здравоохранении, а также стать единой площадкой, где сконцентрирована глубокая экспертиза рынка по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение.

Как добавил эксперт, отраслевой клуб по искусственному интеллекту в здравоохранении планирует функционировать на базе Альянса в сфере ИИ и позволит объединить ресурсы отрасли, участников рынка для тестирования новых гипотез, разработать метрики для решений на базе искусственного интеллекта, а также новые LLM-модели, расширит доступ разработчиков к обезличенным медицинским данным.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.

Ранее в НМИЦ им. В. А. Алмазова нейросетевая модель Сбера GigaChat сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».