Инопланетные зонды: какими они могут быть на самом деле?

В 1960-х научно-фантастические истории о том, как инопланетяне похищали людей, были на пике популярности. И хотя они звучат неправдоподобно, ученые все равно активно готовятся ко дню, когда инопланетные зонды могут стать реальностью. Журнал Popular Mechanics рассказал, с какими проблемами столкнутся инопланетяне, которые захотят отправить аппарат к Земле.

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Если какая-то инопланетная цивилизация действительно захочет отправить зонд к Земле, чтобы собрать информацию о нашей планете, то перед ней окажутся два препятствия. А именно, дистанция и время. Например, путь аппарата, отправленного из ближайшей к нам галактики Андромеды, составит 2,5 млн световых лет. Для контекста, один световой год — это 9 460 730 472 580 800 метров. Другими словами, это невероятно длинное, долгое путешествие.

Если инопланетяне хотят, чтобы зонд достиг Земли до того, как их цивилизация превратится в пыль, им понадобится способ перемещения быстрее скорости света. А для этого необходимо открытие новых законов физики, о которых мы совершенно ничего не знаем, и применение теоретических червоточин — или гиперпространственных двигателей. На данный момент оба варианта находятся в области научной фантастики.

Даже если инопланетяне смогут взломать галактическое ограничение скорости, перед ними все равно могут возникнуть другие проблемы. При дизайне гипотетического зонда им придется учитывать не только сопротивление космической радиации, но и прочность. Аппарату необходимо выдержать потенциальные столкновения с космическим мусором по пути к Земле, а для этого нужны материалы, сочетающие высокую твердость и прочность.

Хотя нельзя сказать, что эта проблема не имеет решения. Если на чужой планете есть морская жизнь, похожая на земную, то один из вариантов — это имитация свойств перламутра, содержащегося в раковинах моллюсков. На наноуровне частицы перламутра смягчаются слоями органических материалов. Благодаря этому раковины моллюсков приобретают высокую твердость и прочность. Настолько высокую, что ученые изучают пригодность перламутра для строительства термоядерных реакторов.