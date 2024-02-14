Детектив рассказал, как определить слежку через телефон

Смартфоны, которые вручают в качестве подарка, могут оказаться «двойниками» и использоваться дарителем для прослушки получателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор детективного агентства «Оперативно-сыскное бюро», подполковник полиции в отставке Константин Плотников.

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По словам эксперта, смартфон-двойник, как правило, имеет такое же программное наполнение, что и оригинал. Такое устройство открывает для дарителя множество возможностей для слежки за получателем: злоумышленник может перехватывать сообщения, просматривать файлы, а также отслеживать местоположение человека.

«Если есть подозрения, что вам вручили именно такой, отнесите устройство к специалисту на проверку или, чтобы перехитрить сталкера, продайте подарок и купите себе такое же, но новое устройство», – сказал эксперт.

Кроме дарения смартфона, признаком готовящейся или действующей слежки может быть внезапное сокращение входящих звонков и SMS. По словам Плотникова, это, скорее всего, значит, что кто-то на смартфоне настроил переадресацию. Третьим признаком слежки являются параллельные сессии в Telegram и WhatsApp. Проверить и закрыть их можно в настройках сервисов.

Плотников предупредил, что уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за незаконный сбор данных о частной жизни другого человека без его на то согласия. Санкции в зависимости от тяжести деяния могут быть разными: крупный штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, арест, лишение свободы и (или) право занимать какое-то время определенные должности. Под частной жизнью, по его словам, понимается все, что не относится к работе или службе человека и не контролируется государством. Плотников отметил, что за 15 лет практики сталкивался с разными попытками обойти установленное законодательство во имя слежки.