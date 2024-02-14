Тайные цивилизации и НЛО: «КП» рассказала о загадках Антарктиды

С древних времен об Антарктиде ходит множество легенд. Как рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, в разное время появлялись утверждения, что Антарктида - дом тайных цивилизаций и место, где можно встретить НЛО.

Арсюхин заявил, что в Антарктиде нашли 45 тысяч метеоритов, «просто лежащих на льду»; подледные реки с «удивительными существами, которым тьма и холод нипочем». Археологи изучили хижины первопроходцев и «станции-призраки», заброшенные в 1950-х. По словам автора, всего в списке археологического наследия Антарктиды 95 объектов.

Как подчеркнул автор, многие теории заговора так или иначе связаны с идеями «полой Земли». Одно из ярких имен тут - Джон Кливз Симмс. Он жил в начале XIX века и утверждал, что внутри Земли находится другая планета с другой цивилизацией, а «врата» туда спрятаны как раз в Антарктиде. По мнению Арсюхина, первые экспедиции США в Антарктиду во многом были вдохновлены идеями Симмса.

Арсюхин заявил, что через сто с лишним лет после Симмса по заданию Пентагона в Антарктиде провели операцию «Глубокая заморозка», результатом которой стало появление военной базы США на Южном полюсе.

Автор «КП» добавил, что американскому полярному исследователю Ричарду Бэрду приписывали рассказы о найденной в Антарктиде «расе невероятно развитых людей, летающих на НЛО и предостерегающих человечество от ядерного оружия».

В современном мире оживают псевдонаучные теории о плоской Земле. Последователи этих теорий считают, что у планеты есть край.

«И пока одни простодушно ищут этот край в хоженой-перехоженной Австралии, более дальновидные говорят, что Великая стена расположена в Антарктиде (поди проверь). За ней прячется цивилизация, которая создала симуляцию нашего мира (привет Матрице) и наблюдает за нами», - так автор описал представления сторонников таких идей.