Тайные цивилизации и НЛО: «КП» рассказала о загадках Антарктиды
С древних времен об Антарктиде ходит множество легенд. Как рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, в разное время появлялись утверждения, что Антарктида - дом тайных цивилизаций и место, где можно встретить НЛО.
Арсюхин заявил, что в Антарктиде нашли 45 тысяч метеоритов, «просто лежащих на льду»; подледные реки с «удивительными существами, которым тьма и холод нипочем». Археологи изучили хижины первопроходцев и «станции-призраки», заброшенные в 1950-х. По словам автора, всего в списке археологического наследия Антарктиды 95 объектов.
Как подчеркнул автор, многие теории заговора так или иначе связаны с идеями «полой Земли». Одно из ярких имен тут - Джон Кливз Симмс. Он жил в начале XIX века и утверждал, что внутри Земли находится другая планета с другой цивилизацией, а «врата» туда спрятаны как раз в Антарктиде. По мнению Арсюхина, первые экспедиции США в Антарктиду во многом были вдохновлены идеями Симмса.
Арсюхин заявил, что через сто с лишним лет после Симмса по заданию Пентагона в Антарктиде провели операцию «Глубокая заморозка», результатом которой стало появление военной базы США на Южном полюсе.
Автор «КП» добавил, что американскому полярному исследователю Ричарду Бэрду приписывали рассказы о найденной в Антарктиде «расе невероятно развитых людей, летающих на НЛО и предостерегающих человечество от ядерного оружия».
В современном мире оживают псевдонаучные теории о плоской Земле. Последователи этих теорий считают, что у планеты есть край.
«И пока одни простодушно ищут этот край в хоженой-перехоженной Австралии, более дальновидные говорят, что Великая стена расположена в Антарктиде (поди проверь). За ней прячется цивилизация, которая создала симуляцию нашего мира (привет Матрице) и наблюдает за нами», - так автор описал представления сторонников таких идей.
Арсюхин заявил, что отыскать цивилизацию подо льдом, даже если она существовала, было бы очень сложно. По его мнению, России стоит написать собственную историю Антарктиды - «серьезную, с опорой на весь колоссальный массив знаний». Автор отметил, что «континент-то нам не чужой», и напомнил о Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве, чья экспедиция подтвердила существование шестого материка.