Обнаружен древний «город» галактик

Астрономы обнаружили массивное протоскопление галактик, которое находится вокруг светящегося квазара, известного как J0910-0414. Об открытии древнего галактического «города» сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

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Скопления галактик содержат от сотен до тысяч галактик, связанных гравитационным взаимодействием. Они представляют собой самые крупные гравитационно-связанные структуры во Вселенной. Особый интерес астрономов вызывают протоскопления галактик — прародителей скоплений. Такие объекты, обнаруженные при высоких красных смещениях (более 2,0), могут предоставить важную информацию о ранних эпохах существования Вселенной.

Исследователи провели наблюдения квазара J0910-0414 с помощью инструмента Hyper Suprime-Cam (HSC) на телескопе Subaru, а также комплекса радиотелескопов ALMA. Этот объект имеет красное смещение 6,63, а внутри него находится одна из самых массивных (около 3,6 миллиарда солнечных масс) черных дыр.