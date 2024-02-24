Скрытые фигуры: женщины в истории науки

История знает немало женщин, сделавших невероятно важный вклад в науку. Некоторые из них хорошо известны, однако многие другие далеко не так популярны. Портал Science Focus рассказал о самых примечательных женщинах в науке, заслуживающих уважения.

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Розалинд Франклин

Одна из первооткрывательниц структуры ДНК

Британский химик Розалинд Франклин родилась в 1920 году. Уже в 1942 она использовала свои знания в физике и химии для изучения свойств углерода. Работа Франклин сыграла важную роль в военное время, т.к. армия полагалась на уголь и углерод для производства стратегической экипировки, вроде противогазов. А в 1950 она обнаружила существование двух форм ДНК, после чего, благодаря трехлетнему гранту на исследования от Королевского колледжа Лондона, рассчитала базовую форму цепочек ДНК.

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Джанет Тейлор

Создательница инструментов для морской навигации

Джанет Тейлор была шестой дочерью проповедника, чья семья жила в крошечном британском городке Вулзингем. Работа отца, который был куратором местной школы, привила Тейлор любовь к навигации. За свою жизнь она написала множество научных работ по морской навигации; Джанет Тейлор особенно интересовалась измерением долготы по лунной дистанции. Благодаря своей деятельности она стала одной из самых важных женщин в адмиралтейском сообществе Великобритании.

Дороти Ходжкин

Первооткрывательница структуры инсулина

Дороти Ходжкин родилась в 1910 году. Она проходила обучение в школе, где только мальчикам позволялось изучать химию, но смогла побороть систему, чтобы получить знания. Позже Ходжкин поступила в Оксфорд, защитила кандидатскую степень в Кембридже и провела исследование пенициллина, которое привело к созданию синтетической версии антибиотика. После этого она сосредоточилась на инсулине и построила первую модель структуры. А в 1964 году Дороти Ходжкин получила Нобелевскую премию по химии.

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Кэтрин Джонсон

«Скрытая фигура» и компьютер NASA

Кэтрин Джонсон — математик, работавшая над ранними космическими программами NASA. Она была одним из «компьютеров» агентства: Джонсон вручную решала уравнения, необходимые для расчета жизненно важных параметров. В 1961 году именно она просчитала траекторию для первого пилотируемого суборбитального полета США. Годом позже Джонсон проверяла расчета нового компьютера NASA IBM 7090, который проложил курс астронавта Джона Гленна по орбите планеты. Причем на проверке через Джонсон настоял сам Гленн.

Инге Леманн

Первооткрывательница композиции ядра Земли

Инге Леманн — датский сейсмолог, которая первой обнаружила существование твердого ядра Земли. Для этого она 10 лет, между 1929 и 1939, собирала и сравнивала информацию о землетрясениях, что помогло ей обнаружить странности в показаниях сейсмических волн. Открытие позволило Леманн опровергнуть общепринятую теорию о том, что ядро Земли полностью жидкое.

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Мэри Эннинг

Первая, кто нашла полностью сохранившийся скелет динозавра

Жизнь в XIX веке была вдвойне тяжелой для бедных, необразованных женщин, но именно эти обстоятельства и делают достижения Мэри Эннинг столь выдающимися. Девочка, выросшая в прибрежном городе, научилась собирать окаменелости от отца, чтобы полировать и продавать их туристам. Но в 12-летнем возрасте она сумела найти скелет ихтиозавра, жившего 200 млн лет назад. После этого Эннинг провела всю жизнь в поисках ископаемых на пляжах родного города и совершила еще немало важных палеонтологических открытий.

Барбара Мак-Клинток

Обладательница Нобелевской премии за открытие прыгающих генов

Мы живем в эпоху, когда человеческий геном полностью известен: ученые даже разработали специальные инструменты для генного редактирования. Но это было бы невозможно без достижений Барбары Мак-Клинток. Она провела всю свою карьеру в генетике за исследованием кукурузы, и в 1930-х выработала технику, которая позволила идентифицировать, изучить и описать каждую хромосому растения. Работа Мак-Клинток не сразу получила признание — она заслужила свою Нобелевскую премию лишь в 1983.

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Валентина Терешкова

Первая женщина в космосе