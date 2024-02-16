Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети

Российские ученые разработали новую структуру диффузионной модели, для которой возможно задать восемь видов распределения шума. Вместо классической структуры модели в виде цепи Маркова и применения нормального распределения ученые предложили звездообразную модель, где возможно выбирать тип распределения. Это поможет решать задачи в разных геометрических пространствах с помощью диффузионных моделей. Результаты работы были представлены на конференции NeurIPS 2023, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

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За последние 20 лет генеративные нейросети стали работать лучше. Если раньше они создавали не очень качественные тексты и изображения за один шаг, то с появлением диффузионных моделей — разновидности генеративных нейросетей — процесс стал постепенным, и результат улучшился.

Диффузионные нейросети основаны на вероятностной модели шумоподавления и диффузии, или DDPM. Модель работает так: на каждом этапе к данным добавляются случайные изменения. Например, с каждым шагом могут изменяться цвета или яркость. Эти изменения постепенно уменьшают шум и делают данные более похожими на нужный результат до тех пор, пока из хаоса не получится конечное изображение.

В основе модели лежит цепь Маркова, которая постепенно добавляет шум, а затем так же постепенно обращает процесс диффузии вспять, чтобы получить исходные данные, например картинку с котиком. Нейросеть учится этим преобразованиям на тренировочных данных, в которых есть пример оригинального изображения и его зашумленных версий.

Такие модели хорошо генерируют картинки, звуки, но с более сложными задачами, например генерированием объемных структур, справляются хуже. Это происходит из-за того, что шаги зашумления диффузионной модели работают только с помощью нормального распределения. И если исходные объекты имеют ограничения, их невозможно задать и сохранить на протяжении всех шагов.

Команда исследователей предложила новый тип модели, который упрощает процесс работы с данными. В новой структуре диффузионной модели стало возможным изменять тип распределения шума. Чтобы этого добиться, исследователи преобразовали структуру модели в звездообразную, где все состояния были не внутри марковской цепочки, а расходились из исходного объекта в стороны.

«Например, задача нейросети — сгенерировать молекулу. В составе молекулы есть три типа атомов, которые задаются с помощью дискретных данных. Если зашумить эти данные нормальным распределением, то типы атомов станут принимать не существующие в реальном мире значения. В звездообразной модели мы можем подобрать нужный тип распределения, при котором данные не будут искажаться», — рассказал Андрей Охотин, стажер-исследователь Центра глубинного обучения и байесовских методов Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

В структуре модели две компоненты. Первая отвечает за зашумление объекта путем пошагового удаления информации, а вторая учится делать шаг назад в этой цепочке. Модель возможно задать для восьми видов распределений, которые поддерживают ограничения данных.

«Мы перешли к новой структуре обратного процесса. Если раньше каждое следующее состояние можно было получить, используя только одно предыдущее, то теперь каждое состояние объекта зависит от всех предыдущих. При такой структуре информация собирается в один объект, который мы назвали хвостовой статистикой, и подается в нейронную сеть, чтобы она сделала следующий шаг. Это позволяет эффективнее обучать модель», — отметил Дмитрий Ветров, научный руководитель Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ, научный консультант AIRI.

Ученые сравнили эффективность звездообразной модели с классическими диффузионными моделями. На задачах генерации текста в обычном режиме модель ученых работала на таком же уровне качества. А в ускоренном режиме (при меньшем числе шагов генерации) модель для изображений работала лучше и генерировала набор данных ближе к исходному.

Со сложными задачами, связанными с генерацией точек в разных геометрических пространствах — сфере, симплексе и пространстве матриц, описывающих эллипсы, — звездообразная модель справлялась лучше, чем классическая диффузионная модель.

В задаче с генерацией точек на сфере модели нужно было научиться отмечать точки в тех местах, где, согласно геодезическому набору данных 2020 года, на поверхности Земли чаще всего происходили пожары. После этого сравнивались точки, которые были в действительности, и те, что сгенерировала модель. Модель сгенерировала точки максимально приближенно к оригиналу. Полученные результаты сопоставимы с существующими методами решения этой задачи.