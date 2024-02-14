Обнаружен опасный самозапускающийся вирус для Android-устройств
Специалисты по безопасности McAfee обнаружили новый и более опасный вариант вируса XLoader, который атакует устройства на Android.
Он автоматически запускается на зараженных устройствах без взаимодействия с пользователем.
Вирус распространяется через текстовые сообщения с сокращенными ссылками для загрузки зараженного приложения, маскированного под Google Chrome. После установки вирус создает фишинговые сообщения и отправляет данные на сервер управления.
Устройства Android с включенной Google Play Protect защищены от этого вируса, однако рекомендуется загружать приложения только из надежных источников для обеспечения безопасности.