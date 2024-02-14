В Британии предложили 1 млн долларов тому, кто повторит Туринскую плащаницу

Британский продюсер Дэвид Рольф совместно с экспертами Национальной выставки Туринской плащаницы (NTSE) предложили 1 млн долларов за подделку полотна, в которое якобы был завернут снятый с креста Иисус Христос. Как сообщает «КП», они запустили конкурс USA Shroud 1 Million Challenge, который приурочен к предстоящей выставке плащаницы в США.

Туринская плащаница — льняное полотно длиной 437 и шириной 111 см, которое хранится в соборе Иоанна Крестителя в итальянском Турине. Оно примечательно отпечатками человека с увечьями, которые, как показали исследования, не были нарисованы краской или другими химическими веществами. Одни верят, что в плащаницу действительно обернули Иисуса Христа. Другие же относятся к этой находке со скептицизмом и считают изображение искусственным. Например, в 1988 году эксперты Британского музея заявили, что полотно было создано в промежутке между 1260 и 1390 годами. Это доказал радиоуглеродный анализ в трех независимых лабораториях. Следовательно, настоящей плащаницей она быть не могла.

В 2022 году Рольф, который занимался исследованиями Туринской плащаницы и снимал о ней фильмы, решил оспорить заявление специалистов. Он предложил экспертам музея сделать точную копию плащаницы. Если бы экспертиза доказала, что изображение на ней по своим характеристикам повторяет артефакт, то он заплатил бы им 1 млн долларов. Культурное учреждение в результате не отозвалось на его предложение.

Накануне Рольф и примкнувшие к нему представители NTSE решили расширить конкурс и предложили создать копию плащаницы любому желающему американцу.

«Копия-победитель должна соответствовать всем установленным измеримым критериям, основанным на обширном современном анализе Плащаницы», — отметили организаторы.