В App Store нашли популярный пиратский кинотеатр

Журналисты обнаружили в App Store пиратский онлайн-кинотеатр Kimi, который стал очень популярным и просуществовал почти полгода. Об этом сообщает The Verge.

В описании приложения Kimi в App Store говорилось, что оно нужно для проверки зрения, но на деле оно позволяло бесплатно просматривать пиратские копии сериалов и фильмов. Каким образом сервису удалось пройти проверку качества и безопасности Apple , которая должна выявлять подобные нарушения, неясно.

Kimi было добавлено в App Store в сентябре и с тех пор было доступно для пользователей iOS, iPadOS и macOS. Вскоре после публикации заметки и обращению журналистов The Verge в Apple приложение было удалено из App Store. Тем не менее за время существования оно смогло стать достаточно популярным и занять восьмое место в списке популярных бесплатных развлекательных приложений в App Store и 46-е в общем рейтинге бесплатных приложений.