ИИ поможет расшифровать письменность древней цивилизации

В корпорации Microsoft заявили, что с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смогут расшифровать древнюю письменность. Об этом сообщает издание MSPowerUser.

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Топ-менеджер компании Михаил Парахин в соцсети X отметил, что производительности будущих моделей ИИ окажется достаточно, чтобы расшифровать древнюю письменность. Парахин рассказал, что ИИ от Microsoft поможет рассекретить так называемое линейное письмо А — письменность из эгейской группы, созданную более трех тысяч лет назад.

«Расшифровка линейного письма А была бы монументальным достижением, дающим неоценимую информацию о минойской цивилизации, ее языке и культуре», — прокомментировали сообщение журналисты медиа.

Парахин также заметил, что модель GPT-4 недостаточно мощная для этих целей, однако расшифровать древнюю письменность будет способна GPT-5.

По словам специалистов MSPowerUser, даже если новая модель от Microsoft не расшифрует линейное письмо А, она может дать инструменты для анализа и распознавания образов: «Ее потенциал помочь нашему пониманию прошлого неоспорим».