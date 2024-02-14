Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с модулем Nova-C к Луне перенесли

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить к Луне ряд грузов, в том числе посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines, перенесен на 15 февраля из-за того, что используемый в топливе жидкий метан не достиг нужной температуры. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Запуск миссии Intuitive Machines на борту ракеты Falcon 9 [компании SpaceX] со стартовой площадки <...> во Флориде был отложен во вторник, 13 февраля, из-за неправильной температуры метана перед началом его загрузки. SpaceX и Intuitive Machines теперь планируют запуск на 15 февраля в 01:05 по времени восточного побережья США (09:05 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте НАСА.

В двигателях ракеты используются криогенный метан и кислород. Компания SpaceX поясняет, что загрузка двух газов начинается примерно за 2,5 часа до старта.

Главным клиентом полета является НАСА, которое предоставило для Nova-C несколько приборов, в том числе лидар и низкочастотный радиоприемник для изучения влияния заряженных частиц у поверхности Луны на сигнал. Помимо этого, на модуле установлена камера, разработанная студентами Университета аэронавтики Эмбри - Риддла.