В России создали аналог Tinder
Российские программисты создали сайт знакомств, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов проекта.
В качестве параметров по поиску пары система ориентируется на психологический тест Кеттелла — при регистрации пользователь отвечает на несколько вопросов голосом и указывает важные личностные характеристики будущего партнера.
Группа разработчиков из Санкт-Петербургского государственного университета представила новый сайт для онлайн-знакомств с уникальной функциональностью.
Лидер проекта, Егор Красильников, рассказал, что основная задача заключается в подборе пары на основе параметров, определенных голосом. Для этого используется психологический тест Кеттелла, который помогает определить особенности личности.
Принцип работы приложения таков: при регистрации пользователь записывает несколько голосовых сообщений и отвечает на пять вопросов, включая описание интересного случая из жизни, необычного опыта, достижений и идеальных отношений. Полученные голосовые образцы анализируются с помощью искусственного интеллекта, который определяет характер пользователя.
После этого пользователь выбирает личностные характеристики будущего партнера, такие как общительность, интеллект, эмоциональная стабильность и другие, указывая процентное соотношение. Алгоритм анализирует данные и подбирает наиболее подходящего партнера, после чего можно отправить лайк и голосовое сообщение.
Сейчас портал полностью функционирует, включая мобильную версию приложения. Разработчики ищут инвесторов для дальнейшего развития сервиса.
Семейный психолог Наталья Наумова отметила, что подобный подход к поиску партнера может быть инновационным, но также может привести к ошибкам из-за возможных недочетов в анализе голоса. Она подчеркнула важность учитывать не только интонации, но и личностные качества при построении отношений. На данный момент проект больше напоминает игрушку, чем серьезный сервис знакомств.