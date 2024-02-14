В России создали аналог Tinder

Российские программисты создали сайт знакомств, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов проекта.

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В качестве параметров по поиску пары система ориентируется на психологический тест Кеттелла — при регистрации пользователь отвечает на несколько вопросов голосом и указывает важные личностные характеристики будущего партнера.

Группа разработчиков из Санкт-Петербургского государственного университета представила новый сайт для онлайн-знакомств с уникальной функциональностью.

Лидер проекта, Егор Красильников, рассказал, что основная задача заключается в подборе пары на основе параметров, определенных голосом. Для этого используется психологический тест Кеттелла, который помогает определить особенности личности.

Принцип работы приложения таков: при регистрации пользователь записывает несколько голосовых сообщений и отвечает на пять вопросов, включая описание интересного случая из жизни, необычного опыта, достижений и идеальных отношений. Полученные голосовые образцы анализируются с помощью искусственного интеллекта, который определяет характер пользователя.

После этого пользователь выбирает личностные характеристики будущего партнера, такие как общительность, интеллект, эмоциональная стабильность и другие, указывая процентное соотношение. Алгоритм анализирует данные и подбирает наиболее подходящего партнера, после чего можно отправить лайк и голосовое сообщение.

Сейчас портал полностью функционирует, включая мобильную версию приложения. Разработчики ищут инвесторов для дальнейшего развития сервиса.