СМИ: в России определились с частотами для 5G

В городах и густонаселенных районах России сотовая связь пятого поколения (5G) будет работать в диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством в конце января обновленную Таблицу распределения полос радиочастот РФ.
«Полоса радиочастот 4400-4990 МГц (4,4-4,99 ГГц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы», — цитирует газета примечание к таблице.
В комментарии изданию специалист по частотному планированию сотовых сетей пояснил, что к перспективным технологиям в РФ относятся сети 5G и 6G. По его словам, это означает, что теперь диапазон 4,4-4,99 МГц можно распределять между операторами, однако перед этим государство и бизнес должны провести его конверсию — очистить от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью.
Близкий к Минцифры собеседник газеты отметил, что внедрение технологии 5G заложено в стратегии развития отрасли связи, однако необходимо выбрать приоритетный для этого диапазон. Вопрос обсуждается с операторами и заинтересованными ведомствами.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что сети пятого поколения будут развиваться в России вне «золотого диапазона» радиочастот (3,4-3,8 ГГц). Диапазон 3,4-3,8 ГГц является наиболее привлекательным для сетей 5G, однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос передачи этих частот для сетей 5G обсуждался несколько лет, но решить его не удавалось.