СМИ: в России определились с частотами для 5G

В городах и густонаселенных районах России сотовая связь пятого поколения (5G) будет работать в диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством в конце января обновленную Таблицу распределения полос радиочастот РФ.

«Полоса радиочастот 4400-4990 МГц (4,4-4,99 ГГц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы», — цитирует газета примечание к таблице.

В комментарии изданию специалист по частотному планированию сотовых сетей пояснил, что к перспективным технологиям в РФ относятся сети 5G и 6G. По его словам, это означает, что теперь диапазон 4,4-4,99 МГц можно распределять между операторами, однако перед этим государство и бизнес должны провести его конверсию — очистить от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью.

Близкий к Минцифры собеседник газеты отметил, что внедрение технологии 5G заложено в стратегии развития отрасли связи, однако необходимо выбрать приоритетный для этого диапазон. Вопрос обсуждается с операторами и заинтересованными ведомствами.