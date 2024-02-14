Найдено единственное в Приморье погребение эпохи палеометалла

В пещере Треугольная на юге Приморья найдены древние человеческие останки. Российские ученые занимаются их анализом, сообщает ТАСС.

© Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

Ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН определили, что погребение относится к эпохе палеометалла – конец II тысячелетия до нашей эры. Был проведен анализ ДНК, специалисты намерены восстановить прижизненный облик похороненного человека.

Находку признали крайне редкой, так как в Приморье плохо сохраняются костные останки. Кроме того, практически отсутствуют сохранившиеся могильники той эпохи.

Исследования показали, что останки в захоронении принадлежали женщине. Также были найдены артефакты: два топора, шлифованный нож и костяная проколка. Ученые подчеркнули, что погребение такого рода является единственным известным в Приморье.