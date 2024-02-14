Космонавт с борта МКС сфотографировал один из крупнейших в мире кратеров

"Удивительный кратер Маникуаган в центральной части провинции Квебек (Канада), образованный в результате падения астероида. Маникуаган является пятым по величине кратером в мире. Со временем в кратере сформировалось красивое кольцеобразное озеро, окружающее остров. Изначально удар астероида создал кратер около 100 км в диаметре, но в результате перемещения ледниковых масс и отложения осадочных пород его видимый размер сократился до 71 км", - сказал Кононенко.