Космонавт с борта МКС сфотографировал один из крупнейших в мире кратеров Маникуаган
Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сфотографировал пятый по величине кратер в мире Маникуаган с борта Международной космической станции.
"Удивительный кратер Маникуаган в центральной части провинции Квебек (Канада), образованный в результате падения астероида. Маникуаган является пятым по величине кратером в мире. Со временем в кратере сформировалось красивое кольцеобразное озеро, окружающее остров. Изначально удар астероида создал кратер около 100 км в диаметре, но в результате перемещения ледниковых масс и отложения осадочных пород его видимый размер сократился до 71 км", - сказал Кононенко.