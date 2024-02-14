NVIDIA создала чат-бот Chat with RTX для запуска на локальном ПК

NVIDIA представляет персональный чат-бот с искусственным интеллектом для Windows, который работает локально на ПК. Пользователи могут добавлять собственный контекст для запросов, при этом данные остаются локальными, что повышает безопасность и конфиденциальность.

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Стоит отметить, что это не чат-бот в традиционном понимании вроде ChatGPT. Это скорее сумматор ИИ, поскольку Chat with RTX не имеет собственной базы знаний. Данные, на которые он ссылается, должны быть взяты из предоставленных пользователем документов.

В отличие от ChatGPT и Copilot, Chat с RTX полностью работает на ПК и не отправляет никаких данных на облачный сервер. Передавая соответствующий набор данных, чат-бот предлагает ответы на основе содержащейся в нём информации. Еще одна интересная функция – возможность делиться ссылками на YouTube, а Chat with RTX интерпретирует контент видео и отвечает на вопросы – это делается путем извлечения данных из файла субтитров.

Chat with RTX уже доступен для бесплатной загрузки. Размер установщика составляет 35 ГБ. Чтобы установить Chat with RTX, понадобится видеокарта серии RTX 30 или RTX 40 с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ и компьютер с объемом оперативной памяти не менее 16 ГБ.