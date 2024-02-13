В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине «GigaChat-студента»
Россия нуждается в развитии технологий искусственного интеллекта в области медицины, и важно, что это понимают крупные IT-компании, как например, Сбер, так и сами представители профессионального сообщества. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с «Газетой.Ru».
Таким образом парламентарий прокомментировал новость о том, что GigaChat сдал экзамен по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.
«Очень важно, что сегодня у IT-компаний, ученых-медиков, биологов и других специалистов в нашей стране есть потенциал развития технологий, в том числе искусственного интеллекта для совершенствования области медицины и здравоохранения. Особенно приятно, когда я слышу про какие-то прорывы, эксклюзивные разработки», — сказал Якубовский.
Он заявил, что готов аплодировать участникам проекта и авторам идеи.
«Конечно, мы понимаем, что GigaChat не заменит врача, но со временем и развитием его способностей, сможет стать хорошим помощником в каких-то делах для медиков», — добавил депутат.
В январе сообщалось, что созданная Сбером нейросеть обогнала ChatGPT по качеству ответов на английском.