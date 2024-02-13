В Госдуме похвалили сдавшего экзамен по медицине «GigaChat-студента»

«Очень важно, что сегодня у IT-компаний, ученых-медиков, биологов и других специалистов в нашей стране есть потенциал развития технологий, в том числе искусственного интеллекта для совершенствования области медицины и здравоохранения. Особенно приятно, когда я слышу про какие-то прорывы, эксклюзивные разработки», — сказал Якубовский.