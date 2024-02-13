МАИ увеличит мощность суперкомпьютера до 380 терафлопс

Московский авиационный институт (МАИ) нарастит мощность вычислительного кластера со 150 до 380 терафлопс за счет введения в эксплуатацию нового корпуса суперкомпьютера, открытие которого состоялось во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Обновленный суперкомпьютер будет использоваться в исследованиях в области виброакустики, а также при создании стендов для бортовых систем самолета SJ-100 и для решения других задач.

В церемонии открытия приняли участие ректор МАИ Михаил Погосян, первый заместитель управляющего директора - директор опытно-конструкторского бюро им. П.О. Сухого Михаил Стрелец и генеральный директор компании GreenMDC Федор Клименко.

"Ввод нового корпуса позволит увеличить общую производительность вычислительного кластера университета со 150 до 380 терафлопс и существенно нарастить объем работ в интересах аэрокосмической индустрии с использованием методов математического моделирования", - сообщили в пресс-службе МАИ.

Развитие вычислительного кластера - часть стратегического проекта "Будущие аэрокосмические рынки - 2050", который МАИ реализует в рамках государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". По словам главы МАИ, завершившийся этап модернизации позволит вузу войти в десятку российских университетов с самыми мощными суперкомпьютерами. Модульный центр обработки данных произвела, поставила и запустила в эксплуатацию компания GreenMDC. Системным интегратором выступила компания "Ниагара компьютерс".