Потенциально обитаемый мир оказался "адской планетой"

Межведомственная и междисциплинарная группа ученых при помощи наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила, что экзопланета под названием K2-18b может обладать расплавленной поверхностью.

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Как сообщает Phys.org, а полная версия статьи опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters, группа астрономов, геологов и астрофизиков с помощью данных космического телескопа Уэбба нашла доказательства того, что некоторые экзопланеты могут иметь расплавленную поверхность, а не водные океаны как предполагалось до сих пор.

Свои усилия команда сосредоточила на изучении характеристик экзопланеты K2-18b. Первоначальные данные о ней позволили предположить, что планета может обладать жидким поверхностным водным океаном. Это автоматически сделало ее потенциально пригодным для жизни миром. Однако сверхточные и чувствительные приборы космического телескопа Уэбба поставили эту теорию под сомнение. Полученные данные указывают на то, что условия для жизни на этом инопланетном мире поистине "адские".

На основе полученных сведений команда создала и изучила несколько моделей, в том числе учла результаты компьютерного моделирования, проведенного ее предшественниками. В результаты были получены доказательства того, что изученная планета может оказаться слишком горячей для того, чтобы на ней существовал водный океан. Поверхностная вода попросту испарилась бы.