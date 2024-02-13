На дне Балтийского моря найдена древняя мегаструктура

Исследовательская группа под руководством геофизика Якоба Герсена из Кильского университета (Германия) обнаружила на дне Балтийского моря мегаструктуру длиной почти 1 км. Ученые уже назвали ее архитектурным чудом каменного века.

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Как сообщает Arkeonews, найденная мегаструктура может оказаться одним из крупнейших известных сооружений каменного века в Европе. Ее исследование еще продолжается. Сообщается, что "архитектурное чудо каменного века" расположено на глубине 21 метр в Мекленбургском заливе в Германии. Предварительный анализ показал, что его возраст превышает 10 000 лет. Измеренная длина этого сооружения составляет 971 метр.

Мегаструктура сложена из крупных и более мелких камней, которые были тщательно расставлены по своим местам. Ученым удалось сделать ряд фотоснимков, на основании которых затем была создана 3D-модель подводной стены. Позднее уточненные данные указали на то, что структура была построена почти 11 000 лет назад. Вероятно, это был один из видов гигантских охотничьих ловушек.

Ученые предполагают, что сооружение помогало древним охотникам загонять оленей или бизонов в специальное место, где их проще было добывать. Причем исследователи не исключают, что найденная ими мегаструктура представляет собой лишь сохранившуюся часть стены, которая во времена каменного века была еще длиннее. Кстати, сооружение получило название Blinkerwall. Подобные охотничьи загоны-ловушки ранее находили на Ближнем Востоке и в Африке, их длина достигала 5 км.

Что касается мегаструктуры на дне Балтийского моря, то во время ее строительства в данном районе моря еще не было. Этот участок суши, по оценкам ученых, был затоплен по окончании последнего ледникового периода, когда таяние льда и снежного покрова привело к повышению уровня моря. Участок был затоплен примерно в период от 8600 до 8000 лет назад.

Для исследования дна ученые использовали научное судно и подводные беспилотные аппараты, а также гидролокационные замеры. Все это вкупе позволило определить, что мегаструктура имеет искусственное, а не естественное происхождение. На данный момент исследователи насчитали около 1670 камней, причем многие из них имеют высоту до метра и ширину до двух метров. Таким образом, конструкция была построена из больших камней, между которыми укладывались камни меньшего размера.