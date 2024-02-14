Ученые спрогнозировали катастрофу к 2050 году из-за мусорных свалок

С 2019 года на планете произошло не менее 1000 крупных выбросов метана со свалок бытовых отходов по всему миру, сообщает The Guardian, ссылаясь на исследовательские материалы. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании.

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«На свалках выделяется метан, когда органические отходы, такие как пищевые отходы, древесина, картон, бумага и садовый мусор, разлагаются в отсутствие кислорода. Метан, также называемый природным газом, задерживает в атмосфере в 86 раз больше тепла, чем углекислый газ», — сказано в публикации.

Как пишет The Guardian, ученые уже бьют тревогу из-за неутешительных прогнозов: к 2050 году по мере роста городского населения выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться, «сводя на нет шансы избежать климатической катастрофы».