«Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» успешно прошел испытания в вакуумной камере на космодроме Байконур. Об этом в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

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В ходе испытаний были проверены герметичность отсеков и бортовых систем. Замечаний по состоянию космического корабля не поступило.

«Следующий этап — проверка автоматики комбинированной двигательной установки и системы исполнительных органов спуска, тестирование бортового цифрового вычислительного комплекса и аппаратуры радиотехнических систем, а также заправка теплоносителем магистралей системы обеспечения теплового режима корабля», — заявили в госкорпорации.

7 февраля «Союз МС-25» направили на испытания в вакуумную камеру.