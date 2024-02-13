Нейросеть Сбера успешно сдала экзамен на врача

Нейросетевая модель GigaChat развивается очень быстро, осваивая все новые области знаний. Об этом заявил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

© Пресс-служба Сбера

Отмечается, что GigaChat сдал экзамен высшего медучреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». Таким образом модель стала одной из первых в мире, которой удалось подобное.

В Сбере уточнили, что ИИ банка на уровне выпускника медицинского вуза успешно прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медобразования НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Стандартный билет к устному экзамену содержит три ситуационные задачи — по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии — и 3–5 вопросов к ним. Также GigaChat прошел тестирование из 100 вопросов, набрав 82% при пороге прохождения 70%.

«Хотелось бы отметить роль и поблагодарить сотрудников центра Алмазова, которые обеспечивают контроль за обучением модели и ее валидацию. Первый этап — сдача экзамена на врача — пройден», — отметил Жданов.

По его мнению, в будущем нейросеть может стать основой для создания помощника врача и пациента, а также обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека.

«Применение больших языковых моделей и их последователей станет одной из ключевых технологий для развития человекоцентричного здравоохранения», — добавил он.

По словам гендиректора центр Алмазова, президента Российского кардиологического общества Евгения Шляхто, проект по обучению большой языковой модели GigaChat медицинским знаниям стал для центра большим вызовом, в котором приняли участие несколько сотен преподавателей и научных сотрудников.

«Активно присоединились к работе ординаторы и студенты. Мы удовлетворены текущими результатами, и обучение модели будет продолжаться», — сказал он.