Школьник раскрыл секрет «луча смерти» Архимеда

Канадский школьник Бренден Сенер в домашних условиях смог воссоздать «луч смерти» древнегреческого ученого Архимеда, передает IFL Science. Этим оружием, согласно описаниям, ученый смог отбить атаку на Сиракузы в 213 году до нашей эры.

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В статье отмечается, что речь идет об изобретении Архимеда, суть которого заключалась в особом размещении зеркал вдоль береговой линии. Благодаря им ученый смог фокусировать солнечные лучи, а затем направлять их на паруса вражеских кораблей и, как утверждается в древних описаниях, тем самым поджигать их. Однако само существование этого устройства до сих пор вызывает сомнения у исследователей, поскольку каких-либо доказательств, кроме древних текстов, им так и не удалось найти.

IFL Science сообщает, что это устройство воспроизвел 12-летний школьник, применив настольные лампы и четыре зеркала. Подросток отметил, что три зеркала нагрелись на четыре градуса, а четвертое, ставшее своеобразным связующим звеном, нагрелось на 10 градусов. На основе этого он пришел к выводу, что сама концепция изобретения работает, и не исключил, что оно действительно могло использоваться в бою.