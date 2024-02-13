На дне Балтики нашли древнюю стену

Исследователи из Мичиганского Университета в городе Анн-Арбор, США, впервые обнаружили каменную стену — потенциально древнейшее монументальное сооружение Европы. Стену обнаружили в юго-западной части Балтики на глубине 21 метр.

В 2021 году в ходе гидроакустического исследования на дне Мекленбургской бухты учёные обнаружили стену протяжённостью около 1 км. Сооружение состоит из 1637 камней, большинство которых не тяжелее 100 кг, выложенных между 288 более крупными валунами, самый большой и тяжёлый из которых весит 11 тонн. Общая масса камней, из которых построена стена, составляет более 142 тонн.