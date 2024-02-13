На дне Балтики нашли древнюю стену: возможно, это старейшее сооружение Европы
Исследователи из Мичиганского Университета в городе Анн-Арбор, США, впервые обнаружили каменную стену — потенциально древнейшее монументальное сооружение Европы. Стену обнаружили в юго-западной части Балтики на глубине 21 метр.
В 2021 году в ходе гидроакустического исследования на дне Мекленбургской бухты учёные обнаружили стену протяжённостью около 1 км. Сооружение состоит из 1637 камней, большинство которых не тяжелее 100 кг, выложенных между 288 более крупными валунами, самый большой и тяжёлый из которых весит 11 тонн. Общая масса камней, из которых построена стена, составляет более 142 тонн.
По мнению специалистов, возраст стены составляет не менее 10 тысяч лет. Предположительно, стену построили охотники-собиратели для охоты на мигрирующих северных оленей. Под водой Балтийского моря стена оказалась в силу «литориновой трансгрессии, произошедшей между 8,6 и 8 тысячами лет назад».