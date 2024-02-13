Американские ученые рассказали, что будет есть человечество после ядерной войны

Американские ученые считают, что основным источником еды после ядерной войны станут морские водоросли. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Earth’s Future, последствия глобального конфликта будут сравнимы с падением 10-километрового астероида, что в свое время оставило без пищи динозавров.

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По подсчетам экспертов, падение небесного тела 62 млн лет назад вызвало подъем в атмосферу триллионов тонн сажи и пыли. Непроницаемая для солнца масса постепенно распространилась над планетой и окутала ее пеленой на полтора года. Без солнечного света ничего не росло, травоядным было нечего есть, а значит от голода стали умирать и хищники.

Схожая ситуация возникнет в случае глобального ядерного конфликта. Война между Россией и США с использованием ядерных вооружений приведет к уничтожению 90% сельского хозяйства на Земле и серьезному понижению средней температуры. Биологи задались вопросом, что из пригодного в пищу способно сохраниться в подобных условиях. Не считая синтетических вариантов, для которых нужно быстро организовать массовое производство, ядерную зиму переживут водоросли.