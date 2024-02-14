В марте Apple выпустит MacBook Air, iPad Pro, iPad Air и iOS 17.4

В марте Apple проведет пресс-конференцию, посвящённую новой линейке компьютеров Mac и iPad. Ожидается, что к марту компания из Купертино готовит несколько новых устройств, включая новые модели MacBook Air, iPad Pro и iPad Air. Помимо этого, в следующем месяце дебютирует и iOS 17.4.

© MobiDevices

Предположительно, 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air получат новый процессор M3, что положительно скажется на производительности и энергоэффективности. Дизайн MacBook Air не претерпит каких-либо изменений. Новые устройства, как и другие компьютеры Mac, получит поддержку Wi-Fi 6E.

Новые iPad Pro оснастят алюминиевым верхним корпусом, более яркими OLED-дисплееями, чипом M3, беспроводной зарядкой MagSafe, обновленной клавиатурой Magic Keyboard с увеличенным трекпадом, а также селфи-камерой с альбомной ориентацией.

Apple представит iPad Air с дисплеем 12,9 дюйма, а также модель с экраном 10,9 дюйма. Кроме того, по слухам, новинки оснастят процессором M2, модифицированным блоком основной камеры, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.