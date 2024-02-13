В Гренландии зафиксировали рост растительности и болот

Гренландия освобождается ото льда и покрывается зеленью, заявили ученые из Университета Лидса (Великобритания). Активное распространение растительности может увеличить выбросы парниковых газов, повысить уровень моря и дестабилизировать ландшафт.

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Ученые проанализировали изменения, произошедшие в Гренландии с 1980-х годов. Они изучили спутниковые данные и установили, что за последние 30 лет растаяло 28,4 тысяч квадратных километров льда. Это сравнимо с площадью такой страны, как Албания, и составляет 1,6% от всего ледяного покрова.

Площадь суши, покрытой растительностью, в свою очередь, возросла на 87,4 тысячи кв км. Она увеличилась вдвое по сравнению с показателями 1980-х годов.

Протяженность водно-болотных угодий в Гренландии, которые являются основными источниками метана, увеличилась в четыре раза. Наибольший рост отметили в окрестностях Кангерлуссуака на юго-западе и в изолированных районах на северо-востоке.

Ученые отметили, что с 1970-х годов Гренландия нагревается вдвое быстрее, чем остальной мир. Среднегодовые температуры воздуха в 2007-2012 годах были на 3 градуса Цельсия выше, чем в 1979-2000.

Наблюдения показали, что распространение растительности, скорее всего, приведет к дальнейшей потере льда. Это повлечет за собой другие реакции, способствующие озеленению Гренландии. Так, талая вода из ледников перемещает осадочные породы и ил, которые впоследствии образуют водно-болотные угодья, сообщает

«Эти изменения имеют решающее значение, особенно для коренного населения, чьи традиционные методы ведения охотничьего хозяйства зависят от стабильности этих хрупких экосистем. Более того, потеря массы льда в Гренландии является существенным фактором глобального повышения уровня моря», – отметили авторы.