Раскрыта орбита секретного американского корабля X-37B

Многоразовый беспилотный космический корабль Военно-воздушных сил (ВВС) США X-37B перемещается по высокоэллиптической орбите высотой от 323 до 38 838 километров с наклонением 59,1 градуса. Об этом пишет ArsTechnica.

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Издание ссылается на данные, раскрытые финским астрономом-любителем Томи Симолой. ArsTechnica отмечает, что хотя ВВС США официально не раскрывали параметры орбиты корабля, они наверняка известны России и Китаю.

Ракета Falcon Heavy с кораблем X-37B стартовала с площадки 39А на мысе Канаверал во Флориде 29 декабря прошлого года.