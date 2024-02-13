«Яндекс» встроил нейросети в свой браузер

"Яндекс" обновил собственный браузер, встроив в него нейросети, которые позволят улучшать тексты и генерировать изображения. Кроме того, стал доступен перевод видео с восьми языков, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

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"Яндекс" встроил нейросети нового поколения в собственный "Браузер". <...> Пользователи смогут улучшать свои тексты и генерировать изображения прямо в интерфейсе обновленного "Яндекс браузера". Его нейросети переведут на русский видео с восьми иностранных языков, перескажут их, сгенерируют субтитры и не только", - рассказали в пресс-службе.

Новые функции

После обновления встроенная в браузер нейросеть YandexGPT поможет пользователям писать комментарии, письма, отзывы и другие сообщения. Чтобы использовать функцию необходимо выделить фрагмент и выбрать функцию "Помочь с текстом", которая работает в трех режимах: "Исправить ошибки", "Сократить" и "Улучшить стиль".

Также нейросети "Яндекс браузера", после обновления, будут переводить видеоролики с японского и корейского языков на русский и накладывать озвучку. Ранее эта функция была доступна для английского, китайского, французского, испанского, итальянского и немецкого языков. Также нейробраузер сможет кратко пересказывать иноязычные видео с помощью YandexGPT и генерировать субтитры для русскоязычных видео.

Кроме того, пользователи смогут создавать изображения с помощью нейросети YandexART. Чтобы воспользоваться этой функцией нужно обратиться к "Алисе" и текстом или голосом описать то, что хочется увидеть на картинке.

В новую версию браузера была также внедрена ML-модель для проверки сайтов на наличие фишинга. В случае признаков опасности бразуер предупредит о рисках.