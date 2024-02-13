Молодой, дерзкий и веселый: чем может удивить новый смартфон от realme

Сегодня компания realme представила новый смартфон C-серии — realme С67. О том, какие сюрпризы нам готовит возможно будущий чемпион сегмента читайте в материале «Газеты.Ru».

© Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Немного предыстории

Компания realme в начале этого года объявила о ребрендинге марки под новым слоганом «Make it real». Акцент в развитии бренда будет сделан на молодой аудитории, которой компания обещает привнесение в жизнь реальных, очевидных и ощутимых преимуществ. Первым смартфоном в России, который выйдет в рамках новой концепции, станет realme C67, а его официальные продажи стартовали сегодня, 13 февраля. Давайте посмотрим, что realme предложил на этот раз.

Серия С от realme является одной из самых популярных как во всем мире, так и в России.

Так на сегодняшний день продажи устройств realme С в мире превышают 100 млн, 6,3 млн из которых в нашей стране. Это не удивительно, ведь несмотря на очень демократичную стоимость аппараты этой серии отличаются как высокой производительностью, так и приятным дизайном. Но похоже в этот раз новинок и плюсов будет еще больше. А главное, что многие из них впервые будут использованы для этой популярной линейки.

Внешний вид

Начнем встречать по одежке. В России смартфон будет представлен в двух цветах: «Зеленый оазис» и «Черный камень». Оба решения необычны и привлекательны, мерцающая и переливающаяся под разными углами освещения задняя панель выглядит необычно и дорого. В руке держать удобно и приятно даже без силиконового прозрачного чехла, который по доброй традиции компании идет в комплекте поставки.

Стоить отметить, что С67 является на данный момент самым тонким представителем сегмента на рынке.

Толщина корпуса составляет всего 7,59 миллиметра. Еще одной особенностью, которая, как правило, используется только на премиальных моделях стало отсутствие пластиковой вставки между экраном и рамкой. Для С-серии такое решение используется впервые.

Визуально это делает смартфон дороже и стильнее. К тому же такой ход обеспечивает более плотное прилегание и улучшает эффект защиты от пыли и брызг.

Кнопки управления расположены на правой стороне. Объединенная клавиша регулировки громкости в случае использования чехла спрятана под силиконом, а для кнопки питания со встроенным датчиком отпечатка пальцев предусмотрен вырез и нажать случайно ее не получиться.

Блок камер на задней панели смещен к левому краю и не сильно выпирает за пределы корпуса, так что опасность повредить его при не осторожном укладывании смартфона на стол минимальна.

Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Пользоваться удобно, в руке лежит надежно причем как в крупной мужской ладони, так и в изящной женской. По ощущению веса тоже нет вопросов — все в меру.

Камера

А вот и самая главная «фишка» realme C67. Впервые в С-серии установлена 108 мегапиксельная камера с трехкратным внутрисенсорным зумом. В основе головной камеры сенсор Samsung S5KHM6 размера 1/1,67 дюйма с разрешением 108 МП, размером пикселя 0,64 мкм, технологией ISOCELL 2.0 и цветовыми фильтрами Nonacell Bayer RGB. Как правило, такие камеры — это прерогатива смартфонов премиум сегмента, а внутрисенсорный зум даже на них не всегда можно встретить.

Фотографии получаются очень яркие, насыщенные и точные.

Использование фильтров позволяет творить в полное удовольствие и создавать действительно великолепные снимки. При съемке видео на помощь пользователю приходит система встроенной электронной стабилизации EIS, которая помогает получить ровную и не дергающуюся «картинку».

Также хочется отметить работу камеры в условиях недостаточной освещенности. Снимки получаются четкими, без зернистости. При этом отсутствует эффект «зажелтения». В итоге владелец получает функционал премиального уровня и инструменты для самовыражения.

realme

Начинка

Здесь нас ждет один из главных сюрпризов. Сердцем С67 стал чипсет Qualcomm Snapdragon 685, Процессор от Qualcomm также впервые применен компанией на смартфонах серии С. У конкурентов используется как правило чипсет предыдущего поколения — Snapdragon 680. Благодаря Snapdragon 685 почти на 15% увеличилась производительность в многозадачном режиме, а рендеринг графики в играх и просмотре потокового видео вырос на 10%.

Так как Snapdragon 685 производиться по 6 нм техпроцессу еще одним плюсом стала возросшая энергоэффективность и как следствие увеличение срока автономной работы. В купе с батареей объемом 5000 мАч и поддержкой 33-ватной высокоскоростной зарядки SUPERVOOC опасаться того, что вы в самый нужный момент останетесь без работающего аппарата, не стоит. Также стоит отметить, что даже при полной загрузке, например при просмотре видео или играх С67 практически не греется, что говорит о качественно проработанной системе охлаждения.

Теперь про память. В России С67 будет представлен в двух конфигурациях 8/256 ГБ и 6/128 ГБ соответственно. В свое время компания realme разработала технологию DRE, которая преобразует память из накопителя в виртуальную оперативную память для расширения ОЗУ. То есть realme C67 может расширить 8 ГБ ОЗУ еще на 8 ГБ, чтобы насладиться 16 ГБ оперативной памяти (для 6 гигабайтной версии технология DRE позволит увеличить объем памяти до 12 ГБ). Такого объема более чем достаточно для решения любых задач.

При использовании технологии DRE явно ощущается возросшая скорость и плавность при переключениях между приложениями.

В играх, причем именно в требовательных к характеристикам по «железу» также наблюдается увеличение производительности и возросшая плавность прорисовки. Единственным минусом можно отметить чуть возрастающий расход батареи.

Помимо встроенного накопителя на 256 или 128 ГБ важно упомянуть поддержку карт памяти объемом до 2Тб. Это позволяет не беспокоиться о хранении важных документов, фотографий и видео. При этом слот расширения полноценный и функция поддержки двух SIN-карт сохраняется.

Однако на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Одними из самых значимых стоит отметить следующие. Во-первых, впервые в С-серии используются полноценные стереодинамики.

Так что даже если вы не пользуетесь наушниками вы вряд ли пропустите важный звонок, когда едете на работу или гуляете с собакой. Да и смотреть видеоролики или слушать музыку стало приятнее.

Кстати, будильник теперь звучит так громко что проигнорировать его не получиться даже у самого заядлого сони. Только помните, что повышенной громкостью вы можете немного напрячь окружающих вас людей, например при поездке в общественном транспорте, так что будьте вежливы.

Вторая приятная особенность — это «рамочная» технология NFC которая обеспечивает идеальное использование функционала беспроводной связи. То есть вам не надо беспокоится какой стороной прикладывать смартфон к терминалу. Это как минимум удобно и практично.

Ну и еще одним важным моментом, которую по достоинству оценит аудитория является использование защиты от пыли и брызг по стандарту IP54, и вновь подобное решение будет впервые использовано в аппаратах С-серии. Да это не позволит вам нырять со смартфоном в бассейн, но опасность сломать аппарат если вы попали под ливень или просто положили его рядом с раковиной исчезает. Для людей ведущих активный образ жизни в крупном мегаполисе это достаточно важно.

Остальное в рамках привычных уже всем параметров. То есть полная поддержка почти всех протоколов связи и передачи данных, точный датчик сканера отпечатка пальцем, зарядка по USB Type-C и так далее.

Экран и программное обеспечение

И вновь приятные сюрпризы, realme С67 получил дисплей диагональю 6,72 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В принципе все стандартно для данного сегмента, если бы не одно НО. Пиковая яркость дисплея составляет 905 нит, а это очень серьезно. То есть даже при ярком солнце картинка прекрасна видна и искать тенек, чтобы прочитать важное сообщение или посмотреть новости, не требуется. А уж если захотелось вечером посмотреть перед сном новый ролик от любимого видеоблогера, то яркость надо уменьшать так как появляется ощущение яркого фонаря, которым вам святят в лицо.

Цвета яркие, насыщенные и максимально точная цветопередача.

Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой realme UI. Фирменная «мини капсула» от realme получила в конце цифровое обозначение 2.0. Это принципиально сказалось на её функционале.

Павел Ткачук/«Газета.Ru»

Теперь помимо функций напоминаний и отображения полезной информации в мини капсуле добавили удобное управление музыкальным плеером. Когда проигрывается музыка, то запускается анимация, отображающая короткую музыкальную ритм-панель, а цвет ритм-панели меняется случайным образом в зависимости от переключения музыки.

Если вы нажмете на маленькую капсулу, она развернется в длинную для отображения дополнительной информации о песне (название и длительность) и управления плеером. Так что если вспомнить про упомянутые выше стереодинамики или подключенные наушники, например realme Buds Air 5, то меломанам стало намного удобнее жить.

Итог

В очередной раз компания realme сумела приятно удивить. Возможно, что С67 это новый чемпион в своем сегменте, который пришел надолго и завоюет большую популярность. Количество функций, которые, как правило, используются в премиум-сегменте, честно говоря, удивляет.