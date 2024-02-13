В России вырос спрос на ремонт компонентов иностранной электроники

Россияне стали чаще обращаться за ремонтом компонентов для иностранных серверов и систем хранения данных. За 2023 год спрос на услугу вырос в пять раз, сообщает «Коммерсантъ».

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Чаще всего в ремонт приносили технику Nvidia, HPE и Supermicro. Компании не имеют официальной поддержки и не поставляют комплектующие в РФ.

Найти новые компоненты для иностранной электроники в России сейчас крайне сложно, отмечают эксперты рынка. Цены на запчасти значительно выросли, а сроки доставки растянулись.