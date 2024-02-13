Samsung добавит в наушники функцию перевода живой речи с помощью ИИ

Компания Samsung выпустит обновление для своих наушников, после чего они получат поддержку функции синхронного перевода прямой речи под названием Live Translate. Об этом сообщает портал 91mobiles.

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Функция Live Translate обеспечивает голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени в обе стороны. Причем для работы перевода не требуется подключение к интернету. Нововведение было представлено в рамках ИИ-функций Galaxy AI на презентации Samsung Galaxy S24.

Согласно утекшей в сеть фотографии, функция заработает у владельцев смартфонов линейки Galaxy S24 на наушниках Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds FE. Для ее использования нужно будет обновить приложение Galaxy Buds. Как и когда она заработает, неизвестно.