Эксперт рассказала, как профессионально снимать на смартфон

Александра Полэр, продюсер и специалист по созданию контента, рассказала газете «Известия» о советах, которые помогут делать на смартфон качественные снимки или видео.

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По словам Полэр, большая часть успешного фото кроется в правильном освещении. Очень важно выбрать яркий и равномерный источник света, чтобы избежать теней и сделать фото более чётким и красочным. Ещё важно использовать стабилизацию изображения и обращать внимание на задний план кадра. Иногда включённое размытие заднего фона очень полезно.

«Четвёртый секрет — играйте с ракурсами и рамками, чтобы создавать интересные и гармоничные композиции. Пятый секрет — используйте приложения, которые позволяют экспериментировать с монтажом и цветокоррекцией».