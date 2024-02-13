В Японии вывели свинью с пригодными для пересадки человеку органами
Японским ученым удалось успешно вывести генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересадить человеку без их отторжения. Об этом со ссылкой на заявление компании PorMedTec, работающей под эгидой Университета Мэйдзи, пишет ТАСС.
В компании пояснили, что технология выращивания генетически модифицированных свиней была разработана в США. В Японии же впервые удалось клонировать поросенка, используя импортированные клетки.
В PorMedTec заявили, что «поросенок благополучно родился», однако признали, что это лишь начало большого пути в области ксенотрансплантации как в стране, так и в мире.
«Мы продолжим наши исследования, сосредоточившись в первую очередь на безопасности, в то же время продолжая обсуждать вопросы, связанные с этикой», - заявил профессора Университета Мэйдзи и директора компании PorMedTec Хироси Нагасимы.
Ранее медицинский центр Мэрилендского университета США сообщил о смерти Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация от генетически модифицированной свиньи. Отмечалось, что он был признан «непригодным для традиционной трансплантации сердца» из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако после операции прожил почти шесть недель.
При этом первый подвергшийся новаторской экспериментальной трансплантации свиного сердца мужчина умер через два месяца после операции. Исследователи Мэрилендского университета рассказали, что, после тщательного изучения тела больного, обнаружили внутри сердца свиной цитомегаловирус. Однако ученые не смогли точно доказать, что именно он стал причиной смерти больного.