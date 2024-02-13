В Японии вывели свинью с пригодными для пересадки человеку органами

Японским ученым удалось успешно вывести генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересадить человеку без их отторжения. Об этом со ссылкой на заявление компании PorMedTec, работающей под эгидой Университета Мэйдзи, пишет ТАСС.

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В компании пояснили, что технология выращивания генетически модифицированных свиней была разработана в США. В Японии же впервые удалось клонировать поросенка, используя импортированные клетки.

В PorMedTec заявили, что «поросенок благополучно родился», однако признали, что это лишь начало большого пути в области ксенотрансплантации как в стране, так и в мире.

«Мы продолжим наши исследования, сосредоточившись в первую очередь на безопасности, в то же время продолжая обсуждать вопросы, связанные с этикой», - заявил профессора Университета Мэйдзи и директора компании PorMedTec Хироси Нагасимы.

Ранее медицинский центр Мэрилендского университета США сообщил о смерти Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация от генетически модифицированной свиньи. Отмечалось, что он был признан «непригодным для традиционной трансплантации сердца» из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако после операции прожил почти шесть недель.