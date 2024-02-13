Регулятор раньше времени раскрыл новый смартфон Google Pixel

Недавно на платформе UL Demko был замечен неизвестный смартфон Google с модельным номером GH2MB, предположительно относящийся к будущим моделям Pixel 8a, Pixel 9 Pro или Pixel Fold 2.

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Устройство оснащено аккумулятором на 4942 мАч, что указывает на возможное увеличение емкости батареи до 5000/5040 мАч при официальном анонсе.

Сравнивая с предыдущей моделью Pixel 7a, которая имела батарею на 4385 мАч, новый смартфон обещает значительное улучшение автономности.

Это устройство может стать значительным шагом вперед в линейке Pixel, предлагая улучшенные характеристики и возможно, новые функции, особенно если речь идет о моделях Pixel 9 Pro или Pixel Fold 2.

Напомним, что предполагаемые характеристики Pixel 8a включают 6.1-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, процессор Google Tensor G3, двойную камеру и поддержку 27 Вт проводной зарядки.