Марсоход Perseverance заснял солнечное затмение на Марсе

Работающий на Марсе аппарат Perseverance передал на Землю фотографии солнечного затмения одним из спутников Красной планеты. Снимки опубликованы на странице лаборатории NASA, курирующей работу марсохода.

© NASA/JPL-Caltech/ASU

Снимки сделаны из кратера Езеро, где выполняет свою основную миссию Perseverance.

У Марса два спутника — Фобос и Деймос. В переводе с древнегреческого — «страх» и «ужас».

8 февраля на фоне солнечного диска прошел ближний к планете Фобос. Его силуэт далек от круглой — спутник больше похож на картофелину, эта форма называется трехосный эллипсоид. Масса Фобоса меньше массы Луны на несколько порядков, а диаметр всего 22,5 км. Поэтому полностью закрыть Солнце у него никак не получится.

Расстояние между поверхностью Марса и Фобосом в 41 раз меньше, чем между Землей и Луной. Постепенно спутник приближается к красной планете, и в итоге, согласно расчетам, должен столкнуться с ней.