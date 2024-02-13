Марсоход Perseverance заснял солнечное затмение на Марсе
Работающий на Марсе аппарат Perseverance передал на Землю фотографии солнечного затмения одним из спутников Красной планеты. Снимки опубликованы на странице лаборатории NASA, курирующей работу марсохода.
Снимки сделаны из кратера Езеро, где выполняет свою основную миссию Perseverance.
У Марса два спутника — Фобос и Деймос. В переводе с древнегреческого — «страх» и «ужас».
8 февраля на фоне солнечного диска прошел ближний к планете Фобос. Его силуэт далек от круглой — спутник больше похож на картофелину, эта форма называется трехосный эллипсоид. Масса Фобоса меньше массы Луны на несколько порядков, а диаметр всего 22,5 км. Поэтому полностью закрыть Солнце у него никак не получится.
Расстояние между поверхностью Марса и Фобосом в 41 раз меньше, чем между Землей и Луной. Постепенно спутник приближается к красной планете, и в итоге, согласно расчетам, должен столкнуться с ней.
Марсоход Perseverance работает на Марсе почти три года, собирая образцы в кратере Езеро (Jesero). Согласно более ранним исследованиям, в кратере после удара астероида образовалось большое озеро. Ученые надеются, что там удастся найти следы прошлой жизни.