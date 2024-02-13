В Швейцарии изобрели флешку с функцией самоуничтожения

Флешку с функцией самоуничтожения придумал швейцарский изобретатель Райан Уокер. В экстренной ситуации накопитель способен за несколько секунд сжечь сам.

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По словам разработчика, устройство предназначено для журналистов, исследователей систем безопасности и хакеров. Флешка может по команде изменить рабочее напряжение и разогреть плату до 100°C. В результате чип памяти выходит из строя, однако на работу к компьютера, к которому подключен накопитель, это, по словам Уокера, никак не влияет.

«Это полностью открытый исходный код. Мы разработали накопитель с использованием совершенно бесплатного программного обеспечения», – отметил разработчик.

Кроме того, устройство умеет шифровать данные и обладает опцией «физической безопасности». Так, чтобы оно начало работать, его нужно вставить в порт три раза подряд. В противном случае система не сможет распознать флешку и заявит об аппаратной неисправности.

Единственной проблемой стала невозможность наладить массовое производство накопителя с функцией самоуничтожения. Поэтому изобретатель предложил пользователям самостоятельно доработать механизм. Как пояснил Уокер, для этого владельцам флешки нужно будет добавить соединение, запускающее процесс выведения флеш-чипа из строя, пишет портал Tom's Hardware.