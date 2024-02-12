В Русском музее открылась выставка сгенерированных нейросетью рисунков

Восточный павильон Михайловского замка на время превратился в царство передовых технологий. Здесь открылся образовательно-выставочный проект "Современное искусство и наука: границы синтеза", подготовленный Русским музеем совместно с партнерами. Среди работ - множество детских цифровых рисунков, которые были обработаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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Ранее юным художникам предложили принять участие в конкурсе на онлайн-платформе "Поколение М". Перед искусственным интеллектом поставили задачу - превратить произведения, нарисованные современными подростками, в полноценные картины в стиле одного из выдающихся художников прошлого. Выбрали несколько мастеров, под которых "работала" нейросеть. В их числе Николай Рерих, Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Константин Коровин, Кузьма Петров-Водкин. Далее сама нейросеть выбрала победителей, ими стали десять человек из разных регионов.

Например, одиннадцатилетняя петербурженка Эвелина Айвазова сделала набросок девочки с огромными глазами, шестнадцатилетняя Анастасия Сухова из Белгорода - удивленную даму, двенадцатилетняя Милослава Валеева из Уфы - загадочный замок.

Набросок Эвелины Айвазовой искусственный интеллект превратил в полотна импрессионистов. Как рассказала девочка, ранее она никогда не работала с нейросетью, хотя рисует много. Ей стало очень интересно увидеть, как искусственный интеллект преобразит реальную, сделанную человеком работу. Результат ее поразил, и она осталась им довольна. Работа девочки и творение ИИ теперь висят вместе - в одном из залов Михайловского замка.

- Современные технологии - один из инструментов создания художественного образа, они могут использоваться точно так же, как кисти или краски, - подчеркнула ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Анна Пейчева.

Также в рамках выставки, посвященной современному искусству, реализуется принципиально иной проект "Модуляции: свет, звук, движение", подготовленный музеем совместно с центром Art & Science одного из петербургских вузов. На нем представлены звуковые и визуальные объекты, которые позволяют проникнуть во внутренний мир человека. Здесь можно узнать, как звучат всем нам привычные грибы, как выглядят скульптурные слепки человеческих эмоций.