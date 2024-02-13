В Канаде могут запретить Flipper Zero из-за всплеска краж автомобилей

В Канаде планируют запретить Flipper Zero из-за всплеска краж автомобилей
Власти Канады намерены ввести запрет на продажу и использование устройства Flipper Zero. Небольшой девайс, по словам экспертов, представляет серьезную угрозу безопасности автомобилей, так как может клонировать сигналы автомобильных замков и проникать в электронные системы безопасности.
Flipper Zero, изначально задуманный как устройство для тестирования безопасности систем управления автомобилями и других электронных устройств, быстро стал предметом спекуляций в криминальных кругах.
С его помощью возможно манипулирования различными аппаратными и цифровыми устройствами, включая системы радиочастотной идентификации (RFID), Bluetooth, NFC и радио. Устройство может быть использовано для воспроизведения сигналов, которые позволяют открывать гаражные ворота, взламывать электронные замки либо даже запускать двигатели автомобилей.
В связи с ростом краж автомобилей и других преступлений, связанных с использованием Flipper Zero, канадские власти хотят запретить продажу этого устройства. Это решение вызвало разногласия среди общественности и IT-специалистов, однако большинство экспертов признают необходимость ограничений в распространении подобных технологий.
Блокировка Flipper Zero в Канаде
Министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил в своем твиттере, что подобные потребительские устройства могут стать инструментами для преступников и представляют угрозу безопасности.
Решение о запрете Flipper Zero последовало после национального саммита по борьбе с автомобильными кражами, где были представлены данные о росте краж автомобилей и их влиянии на уровень преступности в стране.
С 2021 года наблюдается рост числа сообщений о случаях угона автомобилей в Канаде. Согласно данным, предоставленным канадским правительством, каждый год угоняется приблизительно 90 000 автомобилей, что составляет 1 машину примерно каждые 6 минут. Экономические потери от угона автомобилей оцениваются в 1 миллиард долларов ежегодно, включая расходы на ремонт и замену украденных автомобилей со страховкой.
Канадское правительство планирует принять решение о запрете в ближайшее время после дальнейшего обсуждения и анализа.
Ответ Flipper Devices
Компания Flipper Devices, разработчик устройства, отрицает его возможное использование для криминальных целей, настаивая, что Flipper Zero предназначен исключительно для разработки и тестирования безопасности устройств.
В то время как Amazon запретил продажу Flipper Zero в апреле 2023 года из-за опасений в отношении его потенциального использования в мошенничестве, операционный директор Flipper Devices, Алекс Кулагин, отметил, что устройство не представляет угрозы для современных автомобилей, оборудованных современными системами безопасности.