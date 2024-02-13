В Канаде могут запретить Flipper Zero из-за всплеска краж автомобилей

Власти Канады намерены ввести запрет на продажу и использование устройства Flipper Zero. Небольшой девайс, по словам экспертов, представляет серьезную угрозу безопасности автомобилей, так как может клонировать сигналы автомобильных замков и проникать в электронные системы безопасности.

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Flipper Zero, изначально задуманный как устройство для тестирования безопасности систем управления автомобилями и других электронных устройств, быстро стал предметом спекуляций в криминальных кругах.

С его помощью возможно манипулирования различными аппаратными и цифровыми устройствами, включая системы радиочастотной идентификации (RFID), Bluetooth, NFC и радио. Устройство может быть использовано для воспроизведения сигналов, которые позволяют открывать гаражные ворота, взламывать электронные замки либо даже запускать двигатели автомобилей.

В связи с ростом краж автомобилей и других преступлений, связанных с использованием Flipper Zero, канадские власти хотят запретить продажу этого устройства. Это решение вызвало разногласия среди общественности и IT-специалистов, однако большинство экспертов признают необходимость ограничений в распространении подобных технологий.

Блокировка Flipper Zero в Канаде

Министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил в своем твиттере, что подобные потребительские устройства могут стать инструментами для преступников и представляют угрозу безопасности.

Решение о запрете Flipper Zero последовало после национального саммита по борьбе с автомобильными кражами, где были представлены данные о росте краж автомобилей и их влиянии на уровень преступности в стране.

С 2021 года наблюдается рост числа сообщений о случаях угона автомобилей в Канаде. Согласно данным, предоставленным канадским правительством, каждый год угоняется приблизительно 90 000 автомобилей, что составляет 1 машину примерно каждые 6 минут. Экономические потери от угона автомобилей оцениваются в 1 миллиард долларов ежегодно, включая расходы на ремонт и замену украденных автомобилей со страховкой.

Канадское правительство планирует принять решение о запрете в ближайшее время после дальнейшего обсуждения и анализа.

Ответ Flipper Devices

Компания Flipper Devices, разработчик устройства, отрицает его возможное использование для криминальных целей, настаивая, что Flipper Zero предназначен исключительно для разработки и тестирования безопасности устройств.