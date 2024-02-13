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В ULA рассказали об одном преимуществе перед SpaceX

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) имеет одно преимущество перед носителями своего конкурента — компании SpaceX, заявил в ходе выступления на конференции SpaceCom генеральный директор альянса Тори Бруно. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ULA рассказали о преимуществе перед SpaceX
© globallookpress.com

По его словам, после прекращения эксплуатации носителя Atlas 5 ракета Vulcan Centaur якобы останется единственным в мире носителем, способным на «высокоэнергетические миссии», например, непосредственный вывод полезной нагрузки на геостационарную орбиту.

«В случае высокоэнергетической миссии мы обходимся [Пентагону] примерно на 34 процента дешевле, чем другая миссия, SpaceX», — рассказал Бруно.

В октябре 2023 года с космодрома Байконур стартовала российская ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и ангольским геостационарным телекоммуникационным спутником AngoSat-2.

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