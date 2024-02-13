В ULA рассказали о преимуществе перед SpaceX

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) имеет одно преимущество перед носителями своего конкурента — компании SpaceX, заявил в ходе выступления на конференции SpaceCom генеральный директор альянса Тори Бруно. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По его словам, после прекращения эксплуатации носителя Atlas 5 ракета Vulcan Centaur якобы останется единственным в мире носителем, способным на «высокоэнергетические миссии», например, непосредственный вывод полезной нагрузки на геостационарную орбиту.

«В случае высокоэнергетической миссии мы обходимся [Пентагону] примерно на 34 процента дешевле, чем другая миссия, SpaceX», — рассказал Бруно.