Учителя стали привлекать нейросети для проверки контрольных

Вслед за учениками, котоые по всему миру уже стали использовать искусственный интеллект (ИИ) для решения задач и написания рефератов, нейросетями заинтересовали и учителя. Например, в Китае с помощью таких алгоритмов педагоги стали проверять контрольные работы. В России эксперты также ожидают активного проникновения технологий ИИ в сферу образования уже в этом году.

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Преподаватели в Китае активно обращаются к нейросети ZipGrande, которой на данный момент пользуется почти 800 тысяч человек. Нейросеть представлена в качестве мобильного приложения, а ее ключевая задача - быстрая проверка экзаменационных и контрольных работ школьников. Об этом говорится на сайте разработчиков системы.

Программа работает следующим образом: пользователь наводит смартфон с включенной камерой на бумажные записи, после чего ИИ всего за несколько секунд проверяет работу на предмет ошибок и предоставляет полученный результат.

При этом можно оформить подписку, которая позволит проверять неограниченное количество текстов, или загружать в систему по 100 работ ежемесячно. Как показал опрос, 60% преподавателей считают, что больше всего времени отнимает проверка контрольных, а потому такая система позволяет значительно облегчить работу.

ИИ активно используют преподаватели и в других странах. К примеру, согласно исследованию австрийского федерального издательства ÖBV, около 44% местных учителей обращаются к ChatGPT в повседневной школьной жизни. Более того, 60% респондентов уверены, что нейросети полезны для поддержки процессов обучения, а 71% заявили, что молодежи нужно учиться использовать такие технологии.

Использовать ИИ для обучения собираются и в России.

"В традиционном классе учитель чаще всего выстраивает учебный процесс, ориентируясь на средних учеников. Сильным школьникам в этих условиях довольно легко и скучно, а слабым, наоборот, очень сложно и они не могут встроиться в темп. Платформы на основе ИИ могут оценивать темп и сложность, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого учащегося, и предлагать индивидуальные подборки заданий", - говорится на сайте федерального проекта "Искусственный интеллект".

2023 год стал пробным в массовом применении ИИ. Пользователи по всему миру оценили преимущества умных алгоритмов, приближающих взаимодействие с нейросетью к общению с живым человеком, которые вместе с тем снижают себестоимость и оптимизируют многие рутинные процессы. Уже в этом году ожидается более "смелое и активное" внедрение технологии в такую чувствительную к реформам сферу, как образование, считает президент образовательной корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

Однако на этом "революции" не остановятся. Эксперт предположил, что в дальнейшем в этой области появятся нейропреподаватели, которые, хотя и не смогут заменить реальных лекторов, будут все же выполнять роли репетиторов или помощников в решении учебных задач.

"Имитируя человеческий подход, алгоритм сможет объяснить этапы решения задачи, а не просто выдать ответ. Конечно, они могут использоваться и для первичной проверки сданных работ", - сказал он.